Закидывали камнями и кричали: показали видео нападения на автобус с эвакуированными из Уханя украинцами
Видео опубликовал на личной Facebook-странице Дмитрий Трохимчук, сообщают RegioNews.
На кадрах видно, что агрессивно себя вести по отношению к эвакуированным украинцам люди начали еще до их приезда в Новые Санжары, в которых расположен пункт обсервации. События на видео разворачиваются на железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавской области, которое находится за 6 километров от Новых Санжар.
Группа агрессивно настроенных женщин пытается прорвать живой кордон, который создали правоохранители. Женщины спорят с полицейскими и нападают на них. Когда железнодорожным переездом начинают двигаться автобусы, женщины поднимают с земли камни и швыряют их в окна.
Напомним, что 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех ъездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.
Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на сегодня, 27 февраля, не болен коронавирусом COVID-2019.
- 16:45 27 февраля Столкновения на "Барабашово": харьковская полиция открыла уголовное производство
- 16:41 27 февраля На Полтавщине отравились школьники
- 16:40 27 февраля В церквях Буковины будут учить толерантности к больным коронавирусом
- 16:40 27 февраля В Николаеве вновь подняли вопрос установки турникета в мэрии после забрасывания яйцами депутата
- 16:35 27 февраля В Польше опровергли информацию о появлении коронавируса в стране
- 16:14 27 февраля В Харькове снова перенесли суд по делу ексмера Славянска Нели Штепы
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве