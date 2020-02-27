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27 февраля 2020, 13:21 4

Закидывали камнями и кричали: показали видео нападения на автобус с эвакуированными из Уханя украинцами

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27 февраля 2020, 13:21 4
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В сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями
Фото с Facebook-страницы
В сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями

Видео опубликовал на личной Facebook-странице Дмитрий Трохимчук, сообщают RegioNews.

На кадрах видно, что агрессивно себя вести по отношению к эвакуированным украинцам люди начали еще до их приезда в Новые Санжары, в которых расположен пункт обсервации. События на видео разворачиваются на железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавской области, которое находится за 6 километров от Новых Санжар.

Группа агрессивно настроенных женщин пытается прорвать живой кордон, который создали правоохранители. Женщины спорят с полицейскими и нападают на них. Когда железнодорожным переездом начинают двигаться автобусы, женщины поднимают с земли камни и швыряют их в окна.

Напомним, что 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех ъездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на сегодня, 27 февраля, не болен коронавирусом COVID-2019.



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