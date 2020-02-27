Трамп и Джонсон могут приехать в Украину - СМИ
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
Сообщается, что пока нет информации о принятии Трампом и Джонсоном окончательного решения посетить Москву для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.
Сейчас дипломаты США и Великобритании согласовывают общую позицию, при этом частно выражают раздражение решением президента Франции Эммануэля Макрона посетить Москву, не посоветовавшись с союзниками.
Среди вариантов, которые считаются компромиссными в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве, но без военного парада, вместе с совместным заявлением, что отмежевывало бы их от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания истории Кремлем.
Также в материале отмечается, что другим вариантом является "сбалансированое" посещения Москвы для участии в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.
The Guardian пишет, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".
"Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестку дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве", - рассказал дипломат.
Ранее в Кремле заявили, что планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщалось, Россия не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.
На празднование 75-летия победы во Второй мировой войне в Москве намерена отправиться делегация партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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