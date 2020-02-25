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25 февраля 2020, 16:19 5

У президента рассказали, звал ли Путин Зеленского на парад 9 мая

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25 февраля 2020, 16:19 5
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Россия не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года
Фото: pronedra.ru
Россия не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте доступа к публичной информации Офиса президента на запрос "Украинской правды".

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – ред.) отсутствует", - говорится в ответе.

Также издание отмечает, что ОП оставил без ответа просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву для участия в параде 9 мая.

СПРАВКА: в августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" 9 мая 2020 года.

17 февраля 2020 года нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию в Москву для участия в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне.


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