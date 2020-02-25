У президента рассказали, звал ли Путин Зеленского на парад 9 мая
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте доступа к публичной информации Офиса президента на запрос "Украинской правды".
"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – ред.) отсутствует", - говорится в ответе.
Также издание отмечает, что ОП оставил без ответа просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву для участия в параде 9 мая.
СПРАВКА: в августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" 9 мая 2020 года.
17 февраля 2020 года нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию в Москву для участия в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне.
- 17:36 25 февраля Протесты в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников акции
- 17:28 25 февраля Черновицкие медики просят людей не паниковать из-за коронавируса
- 17:26 25 февраля На Закарпатье в сына экс-главы Конституционного суда проводят обыск
- 17:25 25 февраля Мэр Каховки решил уволить сразу трех заместителей и секретаря
- 17:24 25 февраля Решение ЕСПЧ о нарушении прав люстрированных украинских чиновников вступило в силу
- 17:15 25 февраля СБУ разоблачила контрабанду электроники через работников авиакомпании
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов