Нардепы от ОПЗЖ поедут в Москву на парад 9 мая

Делегация партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена отправиться на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне в Москве, заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии Юрий Бойко в эфире телеканала "Россия 24"

Делегация партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена отправиться на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне в Москве, заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии Юрий Бойко в эфире телеканала "Россия 24"

Как информирует RegioNews, он отметил, что данное мероприятие "святое" для представителей партии, пишет Depo.ua. "75 лет победы в Великой Отечественной войне для нас праздник, очень значимый. Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация отправится в Москву", – заявил Бойко. По его словам, "Оппозиционная платформа" ведет борьбу с теми, кто пытается переписать историю.

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