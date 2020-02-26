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26 февраля 2020, 18:37 2

В мире больше больных коронавирусом, чем в одном Китае - ВОЗ

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26 февраля 2020, 18:37 2
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Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала за пределами Китая большее количество новых заражений коронавирусом, чем в самой стране
Фото: twitter/DrTedros
Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала за пределами Китая большее количество новых заражений коронавирусом, чем в самой стране

Как передает RegioNews, ссылаясь на Reuters, об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, по состоянию на 25 февраля число инфицированных за пределами Китая составило 427 человека в 37 странах. При этом в самом Китае новые случаи коронавируса зафиксировали у 411 человек.

Также Гебреисус отметил, что пока в ВОЗ не планируют сообщать пандемию в связи с распространением коронавируса в мире.

"Мы не должны слишком стремиться объявить пандемию без тщательного и четкого анализа фактов. Небрежное использование слова "пандемия" не имеет ощутимой пользы, но оно имеет значительный риск с точки зрения усиления ненужного и неоправданного страха и стигмы, а также парализующих систем. Это также может указывать на то, что мы больше не можем содержать вирус, что не соответствует действительности", - пояснил он.

Напомним, по состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.


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