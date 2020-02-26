В Харьковской области распространяют листовки против кандидата в нардепы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.
25 февраля на фейсбук странице "Слобожанский политклуб" появилась информация о том, что в 179 избирательном округе распространяют листовки, содержащие признаки "черного пиара" против кандидата от политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Игоря Швайки.
26 февраля наблюдатели ОПОРЫ обнаружили материалы в Краснограде. В тексте листовки указывается, что Швайка "причастен к рейдерским захватам предприятий в Харьковской области и махинациям с акциями ...." и другая информация, которую можно расценить как агитацию против.
Сам кандидат в народные депутаты Игорь Швайка оценивает это как грязную технологию. По его словам, они в полицию не обращались.
"Это грязные технологии. У нас кандидаты не могут играть честно. Нам никогда обращаться в полицию, потому что мы работаем с избирателями", - комментирует Игорь Швайка.
Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 пройдут 15 марта 2020 года. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, представлявший 179 ИО в Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), председателем Харьковской облгосадминистрации. Народного депутата будут выбирать из 40 кандидатов.
Ранее RegioNews сообщало, что в Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной.
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