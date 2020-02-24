В Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной

Листовки и газеты с признаками "черного пиара" против кандидата в народные депутаты Юлии Светличной обнаружили в почтовых ящиках в Краснограде Харьковской области

Фото: Гражданская сеть Опора

Листовки и газеты с признаками "черного пиара" против кандидата в народные депутаты Юлии Светличной обнаружили в почтовых ящиках в Краснограде Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть "Опора". Наблюдатели Опоры подтвердили информацию соцсетей о распространении газет с "черным пиаром" против кандидата в 179 избирательном округе Светличной. Листовки содержат изображения Светличной вместе с пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-министром здравоохранения Ульяной Супрун. На листовках есть надписи "Поддержи моего кандидата Юлию Светличную", "Продолжим воплощать медреформу Супрун", "Юлия Светличная. Поддерживаю Украинскую православную церковь". Также обнаружена газета "Язык, церковь, победа!", где приведены основные положения предвыборной программы Светличной. На печатных материалах имеются сведения о типографии - "Проминь" и заказчике - это, как указано на листовках и газете, физлицо-предприниматель "Маслов Валентин". Доверенное лицо Светличной Анатолий Попов оценивает это как манипуляцию с целью ввести в заблуждение избирателей. "Кандидат Юлия Светличная не имеет абсолютно никакого отношения к соответствующим листовкам. Это грязная технология, которая используется против нее, чтобы ввести в заблуждение избирателей. Есть поддельные реквизиты, какой ФЛП заказывал рекламу и какое-то несуществующее общество печатает это. По поводу выявленного нарушения мы обратились с заявлением в полицию - ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины - препятствование свободному осуществлению избирательного права", - рассказал Попов. Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 состоятся 15 марта. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, представлявшего 179 округ в Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), главой Харьковской областной государственной администрации. Народного депутата в 179 округе будут выбирать среди 40 кандидатов.

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