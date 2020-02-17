Народного депутата в 179 округе будут выбирать среди 40 кандидатов. ЦИК завершила регистрацию

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179

Фото: Центральная избирательная комиссия

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Так, 17 февраля на очередном заседании Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины: Авакина Дмитрия, Бебик Валерия, Голтвянского Олега, Горбу Виталия, Гурца Вячеслава, Князеву Анну, Кононенко Елену, Куруч Ярослава, Лазуренко Татьяну, Леоненко Игоря, Матковскую Диану, Науменко Светлану, Палиеву Елену, Патлачука Василия, Пристая Алексея, Птичник Викторию, Светличную Юлию, Сергиенко Ларису, Скоморощенко Елену, Соколова Михаила, Ширяева Геннадия.

Ранее Комиссия уже зарегистрировала 19 кандидатов в народные депутаты Украины: Игоря Швайко, Сергея Кошулько, Галину Хархалис, Дениса Шейбута, Викторию Алексейчук, Александра Диденко, Татьяна Егорову-Луценко, Камиля Кирпичева, Кирилла Оксеня, Игоря Федоренко, Ирину Бондарь, Валентина Захарова, Ольгу Коваленко, Игоря Найду, Евгению Агееву, Виктора Ильенко, Николая Музыченко, Дмитрия Огурцова, Яну Светличную.

Таким образом, Комиссия завершила процесс регистрации, зарегистрировав 40 кандидатов.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации трех кандидатов в нардепы: Бычихина В.М., Грымзин Д.Ю. и Нечепорук Т.И. из-за отсутствия у них документа о внесении денежного залога.

Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 состоятся 15 марта. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, который представлял 179 округ в Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), председателем Харьковской облгосадминистрации.