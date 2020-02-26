Работникам Черкасского тубдиспансера нечем платить за работу

В ближайшее время работников Черкасского тубдиспансера могут сократить - учреждение не имеет средств, чтобы выплачивать заработную плату медикам

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В ближайшее время работников Черкасского тубдиспансера могут сократить - учреждение не имеет средств, чтобы выплачивать заработную плату медикам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное Черкассы.

"Сокращать работников диспансера начали в январе 2019-го. Уволить пришлось тридцать, сейчас работают 337 человек. Эти люди, что обслуживают, как их финансировать? К нам пациенты попадают по направлению семейного врача и мы предоставляем им услуги, потом нам должны возместить эти услуги, но есть больные, которые приезжают сами без направлений”, - сказал главный врач Черкасского тубдиспансера Мирон Олейник.

Медицинское учреждение получило 26,5 млн грн на зарплаты медсестрам и врачам. Как показывает практика, на год для этого нужно минимум 46 млн грн. Первые три месяца работы заведения профинансировали из областного бюджета, а далее средства должно была направить Нацслужба здоровья.

Напомним, что такая ситуация сложилась из-за того, что с 1 апреля в Украине стартует второй этап медицинской реформы. Это означает, что профильные медучреждения Украины будет обеспечивать Национальная Служба здоровья. До этого средства поступали из областного бюджета.

Как мы сообщали ранее, в Черкассах с 1 апреля могут сократить 300 медицинских работников, потому что по новой программе финансирования на них не хватает средств.