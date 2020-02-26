В Черкасской области с началом апреля могут уволить 300 медработников: причины и детали
Об этом директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета Олег Стадник написал на личной Facebook-странице.
"По направлениям, которых нет в пакете финансовых гарантий, например физиотерапия, заведения уже подали информацию в Городской Центр Занятости об около 300 работниках, как предупреждение о возможном сокращении. Если владелец-городской совет на сессии не выделит средств на программу бюджетной поддержки, это станет реальностью”, - написал директор департамента.
Напомним, что медикам грозит увольнение в связи с изменением финансирования медицинских учреждений. Ведь медреформа, второй этап которой стратує именно с начала апреля, предусматривает, вместо медицинской субвенции – прямое финансирование медуслуг Национальной службой здоровья Украины.
Как стало известно ранее, президент Владимир Зеленский решил создать коллегию врачей, которая проанализирует медицинскую реформу. Об этом он сказал во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения в среду, 19 февраля
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