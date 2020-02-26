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26 февраля 2020, 18:03 8

Богдан признался, куда спустил всю зарплату от Зеленского

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26 февраля 2020, 18:03 8
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Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что всю заработную плату за время работы в ОП перечислил на благотворительность
Фото: facebook/АндрійБогдан
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что всю заработную плату за время работы в ОП перечислил на благотворительность

Как повидодмляе RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Касательно различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, которые заработал на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - написал он.

При этом он выложил справку от Государственного управления делами, которая гласит, что с августа по январь ему насчитали около 250 тысяч гривен, из которых после вычета налогов он должен был получить около 203 тысяч.

Также Богдан выложил копию своего заявления, в котором просит перечислить средства благотворительным фондам "Таблеточки" и "Благомай".

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.


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