Богдан признался, куда спустил всю зарплату от Зеленского
Как повидодмляе RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Касательно различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, которые заработал на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - написал он.
При этом он выложил справку от Государственного управления делами, которая гласит, что с августа по январь ему насчитали около 250 тысяч гривен, из которых после вычета налогов он должен был получить около 203 тысяч.
Также Богдан выложил копию своего заявления, в котором просит перечислить средства благотворительным фондам "Таблеточки" и "Благомай".
Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.
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