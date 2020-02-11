Зеленський заменил Богдана на Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака

Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака

Как сообщает RegioNews, соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Следующим указом Зеленский назначил Андрея Ермака новым главой Офиса президента вместо Андрея Богдана.

Вчера СМИ сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке с занимаемой должности, сообщает RegioNews.

Напомним, в августе прошлого года в СМИ появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке и подал его президенту.

Вскоре заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке Богдана.

Владимир Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, отметив, что пока не подписывал ее.

Сам Богдан, комментируя появление заявления об отставке в интернете заявил, что за утечкой могли стоять «журналисты-расследователи», или «СБУ».

Справка. Андрей Ермак работал помощником президента Украины с 21 мая 2019 по 11 февраля 2020 года.



По образованию он юрист. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 1995 году. В том же году получил Свидетельство о праве на адвокатскую деятельностью.



Также Ермак работал кинопродюсером.