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25 февраля 2020, 18:10 5

Спецназовец из Хмельницкой области завоевал серебро на международном чемпионате по самбо

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25 февраля 2020, 18:10 5
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22-летний Тарас Кравчук, спецназовец воинской части №3043 в городе Нетешин, завоевал "серебро" на Кубке мира по самбо
Фото: Facebook
22-летний Тарас Кравчук, спецназовец воинской части №3043 в городе Нетешин, завоевал "серебро" на Кубке мира по самбо
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на публикацию в/ч 3043 в Facebook-сообществе.
На международном турнире по самбо в Минске (Республика Беларусь, - ред.) Тарас Кравчук боролся за президентскую награду. Старший солдат занял второе место в весовой категории до 68 килограммов. В соревнованиях уступил по количеству баллов лишь белорусском спортсмену.
Боевые побратимы говорят, что самбо Тарас занимался с 9 лет под руководством заслуженного тренера Украины Геннадия Горохова.
Сейчас старший солдат готовится к чемпионату Украины по дзюдо среди военных НГУ.

Как мы сообщали ранее, условий для качественной подготовки спортсменов к соревнованиям мирового уровня государство до сих пор не создало. Спортсмены всего мира готовятся к Олимпиаде 2020 в столице Японии - Токио. Украинская чемпионка Европы по бегу на 800 м Наталья Прищепа тоже ведет подготовку к летним соревнованиям, но условия ее тренировок, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Хмельницкая область спорт Хмельницька область Нетишин самбо соревнования НГУ змагання
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