Спецназовец из Хмельницкой области завоевал серебро на международном чемпионате по самбо

22-летний Тарас Кравчук, спецназовец воинской части №3043 в городе Нетешин, завоевал "серебро" на Кубке мира по самбо

Фото: Facebook

22-летний Тарас Кравчук, спецназовец воинской части №3043 в городе Нетешин, завоевал "серебро" на Кубке мира по самбо

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на публикацию в/ч 3043 в Facebook-сообществе.

На международном турнире по самбо в Минске (Республика Беларусь, - ред.) Тарас Кравчук боролся за президентскую награду. Старший солдат занял второе место в весовой категории до 68 килограммов. В соревнованиях уступил по количеству баллов лишь белорусском спортсмену.

Боевые побратимы говорят, что самбо Тарас занимался с 9 лет под руководством заслуженного тренера Украины Геннадия Горохова.

Сейчас старший солдат готовится к чемпионату Украины по дзюдо среди военных НГУ.