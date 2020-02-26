Николаевский аэропорт нуждается в тепловизорах и помещениях для возможных больных коронавирусом

Николаевский аэропорт хотят оборудовать тепловизорами и изоляторами для эффективного противодействия коронавирусу

Фото: Новости-N

Николаевский аэропорт хотят оборудовать тепловизорами и изоляторами для эффективного противодействия коронавирусу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Директор КП "Николаевский международный аэропорт" Федор Барна в среду, 26 февраля, отметил, что в аэропорту уже определили стоянку для самолета — на случай, если на его борту будут выявлены пассажиры с подозрением на коронавирус. Однако помещения, в котором могли бы размещать людей с симптомами этой болезни, еще нет.

"Самолет взаимодействует с авиакомпанией и ставится на отдельную стоянку карантинную. Для этого определена 9-я стоянка. Он изолируется, вызываются специалисты из Министерства здравоохранения, из области. Что касается койко-мест, которые есть в наличии, то их крайне мало, потому что самолет вмещает 189 пассажиров, с детьми бывает 195. Надо заранее подумать о том, какое мы можем определить помещение, где мы можем размещать людей, если это, не дай Боже, случится", - сказал Федор Барна.

Также директор аэропорта заявил о потребности в закупке тепловизоров, которыми будут замерять температуру людей как перед вылетом, так и после прилета.

"Сегодня мы работаем в таком режиме: наша бригада фельдшеров поднимается на борт, опрашивает персонал, который в самолете, есть ли симптомы у людей, есть ли вопросы. Если нет, мы их допускаем, именно так проходит допуск людей из самолета. Мы взаимодействуем, но никто ни от чего не застрахован. И если эта беда вдруг к нам придет, надо сделать все, чтобы ее локализовать и чтобы она не пошла по всей области", - отметил директор аэропорта.