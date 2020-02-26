Кабмину нужно усиление советниками: Гончарук о перспективе Тигипко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, обсуждаются ли в правительстве планы относительно назначения Сергея Тигипко или Юрия Бойко на какую-то должность в Кабмине

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, обсуждаются ли в правительстве планы относительно назначения Сергея Тигипко или Юрия Бойко на какую-то должность в Кабмине

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр сегодня, 26 февраля на брифинге, отметив, что правительству необходимо усиление советниками.

"Господина Сергея Тигипко я действительно видел, я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек ... Нам действительно нужно усиление советниками, возможно на какую-то должность в правительстве людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность, поэтому общение у меня было с очень многими разными людьми, но больше мне комментировать здесь нечего", - сказал Гончарук.

При этом он добавил, что "сколько помнит себя, столько его увольняют", но "Кабмин работает в обычном режиме, все на местах".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука. После этого Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.