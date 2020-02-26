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26 февраля 2020, 13:17 5

Зеленский признался, что встречался с Тигипко

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26 февраля 2020, 13:17 5
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него была встреча с одиозным бизнесменом Сергеем Тигипко
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него была встреча с одиозным бизнесменом Сергеем Тигипко

Об этом в среду, 26 февраля он сообщил журналистам "Радио Свобода” на форуме "Age of Crimea” в Киеве, передает RegioNews.

"Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - заявил Зеленский.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер'ер-министра Украины вместо Алексея Гончарука.


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