Зеленский признался, что встречался с Тигипко
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него была встреча с одиозным бизнесменом Сергеем Тигипко
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него была встреча с одиозным бизнесменом Сергеем Тигипко
Об этом в среду, 26 февраля он сообщил журналистам "Радио Свобода” на форуме "Age of Crimea” в Киеве, передает RegioNews.
"Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - заявил Зеленский.
Зеленский: я действительно встречался с Тигипко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ— Радио Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020
Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер'ер-министра Украины вместо Алексея Гончарука.
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