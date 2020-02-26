Зеленский признался, что встречался с Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него была встреча с одиозным бизнесменом Сергеем Тигипко

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него была встреча с одиозным бизнесменом Сергеем Тигипко

Об этом в среду, 26 февраля он сообщил журналистам "Радио Свобода” на форуме "Age of Crimea” в Киеве, передает RegioNews.

"Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - заявил Зеленский.

Зеленский: я действительно встречался с Тигипко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радио Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер'ер-министра Украины вместо Алексея Гончарука.