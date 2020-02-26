Мэрия Николаева: на восстановление рухнувшего понтонного моста уйдет не меньше месяца

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул, который был поврежден в результате непогоды 24 февраля, займет не меньше месяца

Фото: Мой город

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул, который был поврежден в результате непогоды 24 февраля, займет не меньше месяца

Об этом рассказал мэр на брифинге по результатам непогоды, сообщает RegioNews со ссілкой на Мой город.

После непогоды, которая бушевала в понедельник, 24 февраля, в Николаеве пострадало три моста. Ингульский понтонный мост не просто затопило, а оторвало.

Напомним, часть пешеходного понтонного моста через реку Ингул рухнула 24 февраля во время сильного ветра. Хотя там установили заграждение и табличку, там лазают дети.

Мэр Александр Сенкевич рассказал, что на Ингульском мосту было нарушено электроснабжение, которое уже восстановили на следующий день. На Аляудском мосту восстановили якоря и планируют установить 3 дополнительных, так как из-за изменений климата выпадают больше осадки, поэтому предполагают, что ситуация может повториться.

Сколько будет длится ремонт понтонного моста через Ингул, пока сказать не могут. Его оторвало от берега, чего раньше не было.

"Я думаю, не меньше месяца мы его будем устанавливать. Потому что оторвало крепления, которые держали мост со стороны берега", — рассказал мэр.

По его словам, за помощью обращаются и к Николаевскому судостроительному заводу, так как для ремонта потребуются плавкраны и другая тяжелая техника. Мост также планируют закрепить якорями.