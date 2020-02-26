12:22  26 февраля
Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
10:28  26 февраля
В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 12:28 2

Мэрия Николаева: на восстановление рухнувшего понтонного моста уйдет не меньше месяца

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 12:28 2
Читайте також українською мовою
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул, который был поврежден в результате непогоды 24 февраля, займет не меньше месяца
Фото: Мой город
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул, который был поврежден в результате непогоды 24 февраля, займет не меньше месяца

Об этом рассказал мэр на брифинге по результатам непогоды, сообщает RegioNews со ссілкой на Мой город.

После непогоды, которая бушевала в понедельник, 24 февраля, в Николаеве пострадало три моста. Ингульский понтонный мост не просто затопило, а оторвало.

Напомним, часть пешеходного понтонного моста через реку Ингул рухнула 24 февраля во время сильного ветра. Хотя там установили заграждение и табличку, там лазают дети.

Мэр Александр Сенкевич рассказал, что на Ингульском мосту было нарушено электроснабжение, которое уже восстановили на следующий день. На Аляудском мосту восстановили якоря и планируют установить 3 дополнительных, так как из-за изменений климата выпадают больше осадки, поэтому предполагают, что ситуация может повториться.

Сколько будет длится ремонт понтонного моста через Ингул, пока сказать не могут. Его оторвало от берега, чего раньше не было.

"Я думаю, не меньше месяца мы его будем устанавливать. Потому что оторвало крепления, которые держали мост со стороны берега", — рассказал мэр.

По его словам, за помощью обращаются и к Николаевскому судостроительному заводу, так как для ремонта потребуются плавкраны и другая тяжелая техника. Мост также планируют закрепить якорями.


мост
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Балонь Андрей Богданович
Председатель Кировоградской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »