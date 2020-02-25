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25 февраля 2020, 17:54 5

Николаевцы массово игнорируют запрет и продолжают ходить по рухнувшему пешеходному мосту

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25 февраля 2020, 17:54 5
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Упавший в понедельник, 24 февраля, из-за сильного ветра понтонный пешеходный мост возле Николаевского судостроительного завода стал неким развлекательным местом для городских подростков
Фото: Мой город
Упавший в понедельник, 24 февраля, из-за сильного ветра понтонный пешеходный мост возле Николаевского судостроительного завода стал неким развлекательным местом для городских подростков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мой город.

Напомним, часть пешеходного понтонного моста через реку Ингул рухнул вчера во время урагана.

Сейчас же с обоих подходов к мосту коммунальные службы установили металлические ограждения и предупреждающие таблички. Но это мало останавливает горожан, преимущественно школьного возраста. Дети активно лазают по обломкам моста со стороны мэрии.

Также не обращают на запрет и взрослые. Вместо того, чтобы обойти опасный участок, люди просто идут до конца перехода, после чего спрыгивают на берег реки либо карабкаются по обломках вверх.

Отметим, что пока никаких работ по восстановлению моста не проводят.

Напомним, что в результате вчерашней бури в городе упали более 250 деревьев. Также сорвало около 75 крыш.


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