Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает RegioNews.
По ее словам, во время заседания оперативного штаба было принято решение о проверке всех граждан, прибывающих из стран, где фиксируются случаи заболеваний на коронавирус.
"У нас уже есть 30 наборов реагентов, которые передала Всемирная организация здравоохранения. Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 900 человек. Также мы имеем около 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медперсонала, а в украинских больницах есть свыше 2 тыс инфекционных боксов”, - заявила Скалецкая.
Она заверила, что государство готово противостоять коронавирусу, но каждый из граждан также может сделать свой вклад.
Скалецкая также добавила, что у всех, кто находится в обсервации в санатории "Новые Санжары", нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо.
Напомним, что 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары” на Полтавщине.
С ними отбывает карантин и глава МИНЗДРАВА Зоряна Скалецкая. А в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19.
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