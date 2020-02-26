На участок Большой Окружной в Киеве потратят более миллиарда гривен

Сметная стоимость строительства Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской со строительством транспортной развязки на разных уровнях составила 1,1 млрд грн. При этом длина участка всего 1 806 метров.

Сметная стоимость строительства Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской со строительством транспортной развязки на разных уровнях составила 1,1 млрд грн. При этом длина участка всего 1 806 метров.

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на страницу депутата Киевсовета Александра Пабата в Facebook. "На что можно потратить из бюджета более миллиарда гривен? На строительство садов, школ, поликлиник, возведение нескольких многоуровневых современных развязок, эстакад в проблемных районах? (Потому что, например, стоимость строительства современной гимназии "Эрудит” составляла 231 млн гривен.) Нет, не угадали! 1 125 250 000 грн !!! – сметная стоимость строительства Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской со строительством транспортной развязки в разных уровнях. Длина участка (внимание!) Всего 1806 метров!” – сообщил Александр Пабат. На що можна витратити із бюджета більше ніж мільярд гривен? На будівництво садків, шкіл, поліклінік, зведення кількох... Опубліковано Александром Пабатом Вівторок, 25 лютого 2020 р. По его словам, за такие деньги это должно быть ультрасовременное сооружение, которое разведет бешеный поток транспорта сразу в нескольких направлениях и на разных уровнях. Однако, судя по проекту, ничего выдающегося там строить не собираются: планируется завершить два путепровода (через ул. Богатырскую и железную дорогу), сделать насыпь земляного полотна, выполнить дорожные работы по основному проезду и ул. Богатырской, построить подпорные стенки и переустроить инженерные сети (газопровод, сети электроснабжения, очистные сооружения, сети связи, дождевую канализацию).

.