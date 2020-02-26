"Если кто-то оступится - поблажек не будет" - губернатор Полтавщины жестко предупредил коррупционеров (видео)
Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что к ответственности привлечет всех местных коррупционеров, несмотря на их должности и покровителей
Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что к ответственности привлечет всех местных коррупционеров, несмотря на их должности и покровителей
Об этом губернатор Полтавщины сказал во время своего отчета за 100 дней работы в должности главы области, сообщают RegioNews.
"Мне предлагали договоренность: меньше делай - дольше пробудешь. Я всех предупредил, что если кто-то где-то оступится, то уже поблажек не будет. Сразу - доклад к высшему руководству, что есть коррупционные риски. Сейчас в нашей области два вида коррупции: экономическая, когда кто-то кому-то дал какие-то средства, неправомерное вознаграждение, и политическая. Последнюю продемонстрировала ситуация в Новых Санжарах ", - сказал Синегубов.
Глава Полтавской области добавил, что больше всего проблем у него возникло с подрядными организациями. Строить социальные объекты и дороги соглашались структуры, которые не имеют к архитектурно-строительной отрасли никакого отношения. Олег Синегубов сразу заявил, что не будет общается ни с одним подрядчиком принципиально. Ведь они не гарантируют качество, рыночную цену и выполнения работ в нужный срок.
Напомним, что к выполнению должностных обязанностей Олег Синегубов приступил в ноябре. За это время губернатор инициировал более 150 проверок в Полтавской ОГА. По факту коррупции в правоохранительные органы подали 10 заявлений.
Как стало известно ранее, действия прокуратуры Ирпеня, которая выполняет персональные указания заместителя прокурора Максима Роговенка, является ограничением законной хозяйственной деятельности с использованием предоставленных полномочий. В этом случае можно говорить о коррупции.
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