В Украине озвучили меры, которые применят в случае эпидемии коронавируса
В качестве превентивных мер борьбы с коронавирусом, во всех регионах Украины предусмотрено три сценария действий: для нормальной ситуации, эпидемии и пандемии.
Об этом в комментарии изданию OBOZREVATEL рассказал руководитель Госпотребслужбы Украины Олег Рубан, передает RegioNews.
По его словам, пока в Украине продолжается волна заболеваемости гриппом и ОРВИ, школы, лицеи и высшие учебные заведения могут закрываться на карантин. В Киеве прибегли именно к этому – 5 февраля была приостановлена работа примерно 200 школ.
Чиновник отметил, что превентивные меры по недопущению коронавируса в Украину аналогичные тем, что применяют во время гриппа. Сейчас действует только один из них – некоторые учебные заведения закрыли на карантин.
"Сейчас мы находимся на волне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Коронавирус тоже принадлежит к этим инфекциям. При отсутствии посещаемости школ, лицеев, высших учебных заведений, было принято решение в Киеве прекращать учебу и переходить на дистанционное обучение. Каждый регион принимает свои решения", – рассказал Рубан.
В случае, если возникнет угроза эпидемии как гриппа, так и коронавируса, то будут отменяться и массовые мероприятия.
"Это только когда будет угроза эпидемии гриппа, то, действительно, вводятся ограничения относительно мероприятий в общественных местах. Относительно коронавирус – точно так же. Сейчас ситуация стабильная и все контролируется", – заявил он.
Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли. В то же время в ОГА сообщили, что в Закарпатской области нет тестов для проверки на коронавирус.
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