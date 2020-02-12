Чемпионка Европы Наталья Прищепа готовится к олимпиаде в холодном сарае

Условий для качественной подготовки спортсменов к мировым соревнованиям государство по-прежнему не создает

На фото: двухкратная чемпионка Европы Наталия Прищепа

Условий для качественной подготовки спортсменов к мировым соревнованиям государство по-прежнему не создает

Спортсмены всего мира готовятся к Олимпиаде 2020 в столице Японии – Токио. Украинская чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа тоже ведет подготовку к летним соревнованиям, но условия ее тренировок, мягко говоря, оставляют желать лучшего, пишет Regionews.

Спортивный журналист и директор телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Александр Денисов показал условия, в которых приходится тренироваться спортсменке.

На своей странице в Facebook журналист опубликовал видео из Ровно, на котором виден зал, где атлетка тренируется в перчатках. Денисов назвал это место «холодным сараем».

Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать. Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так ещё и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы. Опубліковано Alexander Denisov Вівторок, 11 лютого 2020 р.

«Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому комитету тоже не лишним будет знать. Это город Ровно. В таких условиях готовится к Олимпиаде двухкратная чемпионка Европы Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, практически головой в дверь, так еще и перчатки указывают на температуру помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы», - подытожил Денисов.