На Закарпатье в сына экс-главы Конституционного суда проводят обыск
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпаття.онлайн, обыски связанные с покушением на начальника управления УЗЕ Андрея Иванкива.
Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление прововодять обыски у Андрея Стрижака, сына экс-председателя Конституционного суда Украины, и Михаила Чурила. Работает столичная группа, местные правоохранители почти не привлекались к операции, сообщает на своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола.
"По моей информации в ДВБ, обыски связаны с делом Даниила и покушения на начальника управления УЗЕ Иванкива", - говорится в сообщении.
Несколько позже журналст уточнил: кроме дела Иванкива, основанием для обысков является также возможные махинации с лизинговыми авто из-за границы, что их фигуранты обыска, якобы, поставляли в Украину по преступной схеме.
"Автомобили по поддельных документах ставили на украинский учет. Как правило, это были автомобили топ-классов, а клиентами нередко было высшее руководство МВД и СБУ. Клиенты не знали, что авто заехали по схеме, и нередко они светились в базе Интерпола и их задерживали на границе. Собственно, это и стало основной причиной сегодняшних обысков. Есть информация, что сейчас Стрижака-младшего допрашивают по делу автомобилей", - пишет Глагола со ссылкой на собственные источники.
11 июля в Ужгороде на углу улиц Осипенко и Загорской, неизвестные обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Нацполиции Украины Андрея Иванкива. В результате этих преступных действий пострадал случайный пешеход.
Впоследствии силами бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, бойцов Корда и полка полиции особого назначения, оперативников, следователей ГСУ в Ужгороде было проведено задержание 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство правоохранителя.
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