Зеленский поручил Оржелю провести полный аудит угольных предприятий
"Коррупция на шахте стала одной из причин такой ситуации. Коррупция на закупках, на зарплатах, объемах добычи. Вместо модернизации кто-то зарабатывает миллионы. Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, отчитаться публично и подать результаты аудита в правоохранительные органы", - рассказал президент.
Ранее Зеленский приказал Кабмину за два месяца погасить задолженность по зарплатам перед шахтерами.
Напомним, 21 февраля под Верховной Радой митинговали шахтеры с требованием выплатить долги, обеспечить достойные условия работы, а также отказаться от поставки угля из России.
10 февраля Кабмин перечислил еще 163 миллиона гривен на выплаты долгов по зарплатам шахтерам.
5 февраля Минэкоэнерго уже перечислило 163 млн грн на предприятия ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Шахтоуправление", "Южнодонбасское No1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецькуголь", ГП "Первомайскуголь", ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь".
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