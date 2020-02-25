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25 февраля 2020, 12:56 10

Долги перед шахтерами: Зеленский пригрозил и дал Кабмину 2 месяца на погашение

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25 февраля 2020, 12:56 10
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Президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабмину за два месяца погасить задолженность по зарплатам перед шахтерами
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабмину за два месяца погасить задолженность по зарплатам перед шахтерами

Как передает RegioNews, об этом он заявил сегодня, 25 февраля, на всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца в течение марта и апреля закрыть все долги - полностью - перед шахтерами", - сказал гарант.

В противном случае, добавил Зеленский, Кабмин не будет получать заработные платы.

"Если не сможем это закрыть, если пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, так будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы", - сказал президент.

Также он заявил, что поддерживает идею создания Государственного комитета по угольной промышленности.

"Мы поддерживаем ваше предложение создать Госкомитет по угольной промышленности. Обязательно это сделаем. И не переживайте, я не Хрущев, я внимательно вас слушал. Все будет нормально", - сказал Зеленский.

Напомним, 21 февраля под Верховной Радой митинговали шахтеры с требованием выплатить долги, обеспечить достойные условия работы, а также отказаться от поставки угля из России.

10 февраля Кабмин перечислил еще 163 миллиона гривен на выплаты долгов по зарплатам шахтерам.

5 февраля Минэкоэнерго уже перечислило 163 млн грн на предприятия ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Шахтоуправление", "Южнодонбасское No1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецькуголь", ГП "Первомайскуголь", ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь".


Кабмин Владимир Зеленский долги шахтеры зарплаты
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