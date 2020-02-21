Под парламентом митингуют шахтеры

Под Верховной Радой в пятницу, 21 февраля, митингуют шахтеры с требованием выплатить долги, обеспечить достойные условия работы, а также отказаться от поставки угля из России

Фото: vesti.ua

Под Верховной Радой в пятницу, 21 февраля, митингуют шахтеры с требованием выплатить долги, обеспечить достойные условия работы, а также отказаться от поставки угля из России

Об этом пишет RegioNews. В митинге принимают участие работники всех угольных предприятий государственного сектора. Всего на демонстрацию вышли около 200-300 человек.

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