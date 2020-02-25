Коронавирус из Китая: в мире выздоровели более 27 тысяч человек
Таковы данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, информирует RegioNews.
Также известно, что число подтвержденных случаев заражения Covid-19 составляет более 80 тыс.
В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 159, США – 53, Иране – 61, Австралии – 22.
Также, согласно новым данным, скончался 4 пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого был обнаружен коронавирус.
Всего заражение коронавирусом зафиксировали у 691 пассажира круизного корабля, который более двух недель находится на карантине.
Тем временем во Франции все граждане, у кого ранее был диагностирован коронавирус, успешно выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Департаменте гражданской защиты Италии сообщили о более 200 случаях заболевания коронавирусом в стране. По состоянию на 15:30 24 февраля в Италии от коронавируса умерли 6 человек.
Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- 14:05 25 февраля Запасы газа Украины сократились на четверть
- 14:04 25 февраля Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии
- 14:03 25 февраля Северодонецкий горизбирком снова провалил заседание и "потерял" печать
- 13:57 25 февраля Зеленскому все еще верят, а "Слуга народа" теряет электорат
- 13:50 25 февраля Наезд на толпу людей в Германии: выросло число пострадавших
- 13:50 25 февраля Зеленский поручил Оржелю провести полный аудит угольных предприятий
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов