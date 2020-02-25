Коронавирус из Китая: в мире выздоровели более 27 тысяч человек

По состоянию на вторник, 25 февраля, из медицинских учреждений выписали более 27 тыс. человек, которые успешно вылечились от коронавируса. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2 699 человек.

По состоянию на вторник, 25 февраля, из медицинских учреждений выписали более 27 тыс. человек, которые успешно вылечились от коронавируса. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2 699 человек.

Таковы данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, информирует RegioNews. Также известно, что число подтвержденных случаев заражения Covid-19 составляет более 80 тыс. В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 159, США – 53, Иране – 61, Австралии – 22. Также, согласно новым данным, скончался 4 пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого был обнаружен коронавирус. Всего заражение коронавирусом зафиксировали у 691 пассажира круизного корабля, который более двух недель находится на карантине. Тем временем во Франции все граждане, у кого ранее был диагностирован коронавирус, успешно выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Ранее сообщалось, что в Департаменте гражданской защиты Италии сообщили о более 200 случаях заболевания коронавирусом в стране. По состоянию на 15:30 24 февраля в Италии от коронавируса умерли 6 человек. Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

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