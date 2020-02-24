Коронавирус: за сутки в Китае умерли еще 150 человек

На материковом Китае за воскресенье, 23 фераля, от коронавируса умерло еще 150 человек. Таким образом, количество жертв Covid-19 достигло 2 тысячи 592

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На материковом Китае за воскресенье, 23 фераля, от коронавируса умерло еще 150 человек. Таким образом, количество жертв Covid-19 достигло 2 тысячи 592

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на Reuters, обновленные данные представила Национальная комиссия здравоохранения.

Также сообщается, что число зараженных коронавирусом за сутки снизилось с 648 в субботу до 409 в воскресенье.

"Число новых смертей, однако, выросло до 150 с 97 за тот же период", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материке в настоящее время составляет 77 тысяч 150, и 2592 умерли от вспышки.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены числом новых случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи.

Коронавирус может передаваться бессимптомным носителем, что усложняет профилактику заболевания COVID-19, говорится в исследовании ученых из КНР.