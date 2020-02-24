Новая смерть в Италии из-за коронавируса

Из-за коронавируса в Италии умер четвертый человек, число зараженных в стране более 200 человек. Сообщается, что в Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина.

Фото: La Reppublica

Из-за коронавируса в Италии умер четвертый человек, число зараженных в стране более 200 человек. Сообщается, что в Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина.

Как пишет итальянское издание La Reppublica, таким образом, число смертей от коронавируса в Италии увеличилось до четырех: во всех случаях это пожилые люди с ранее обострившейся общей клинической картиной. Всего в Италии подтверждено 212 случаев заражения коронавируса, из них только в Ломбардии 165 случаев. На сегодня Италия является третьей страной в мире по распространению инфекции после Китая и Южной Кореи. Комментируя чрезвычайные меры правительства премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что число зараженных будет увеличиваться. Италия является третьей страной в мире по распространению инфекции после Китая и Южной Кореи. Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что никаких признаков болезни у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев нет.

.