Новая смерть в Италии из-за коронавируса
Как пишет итальянское издание La Reppublica, таким образом, число смертей от коронавируса в Италии увеличилось до четырех: во всех случаях это пожилые люди с ранее обострившейся общей клинической картиной.
Всего в Италии подтверждено 212 случаев заражения коронавируса, из них только в Ломбардии 165 случаев. На сегодня Италия является третьей страной в мире по распространению инфекции после Китая и Южной Кореи. Комментируя чрезвычайные меры правительства премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что число зараженных будет увеличиваться.
Италия является третьей страной в мире по распространению инфекции после Китая и Южной Кореи.
Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что никаких признаков болезни у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев нет.
- 13:30 24 февраля Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов
- 13:27 24 февраля Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи
- 13:08 24 февраля Защита Порошенко обжаловала привод в пяти инстанциях
- 13:05 24 февраля Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера
- 13:04 24 февраля "Нафтогаз" угрожает отключить отопление в 14 областях
- 12:54 24 февраля Новая смерть в Италии из-за коронавируса
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов