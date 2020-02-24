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24 февраля 2020, 12:54 9

Новая смерть в Италии из-за коронавируса

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24 февраля 2020, 12:54 9
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Из-за коронавируса в Италии умер четвертый человек, число зараженных в стране более 200 человек. Сообщается, что в Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина.
Фото: La Reppublica
Из-за коронавируса в Италии умер четвертый человек, число зараженных в стране более 200 человек. Сообщается, что в Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина.

Как пишет итальянское издание La Reppublica, таким образом, число смертей от коронавируса в Италии увеличилось до четырех: во всех случаях это пожилые люди с ранее обострившейся общей клинической картиной.

Всего в Италии подтверждено 212 случаев заражения коронавируса, из них только в Ломбардии 165 случаев. На сегодня Италия является третьей страной в мире по распространению инфекции после Китая и Южной Кореи. Комментируя чрезвычайные меры правительства премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что число зараженных будет увеличиваться.

Италия является третьей страной в мире по распространению инфекции после Китая и Южной Кореи.

Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что никаких признаков болезни у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев нет.


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