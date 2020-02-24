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24 февраля 2020, 19:51 7

Полиция назвала умышленным наезд на толпу людей в Германии

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24 февраля 2020, 19:51 7
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Полиция федеральной земли Гессен заявила, что водитель умышленно направил автомобиль в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене.
Фото: AFP
Полиция федеральной земли Гессен заявила, что водитель умышленно направил автомобиль в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

При этом в полиции отметили, что не считают произошедшее терактом.

По версии следствия, мужчина намеренно въехал в толпу, а позже был арестован. О его мотивах водителя пока ничего не было известно, однако полиция проведет допрос ля того, чтобы узнать более подробную информацию.

Напомним, 24 февраля в Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети. Позже количество пострадавших увеличилось до 30 человек.

Позже сотрудники полиции задержали мужчину. Однако до сих пор не известны детали происшествия и полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай.


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