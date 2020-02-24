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24 февраля 2020, 18:35 24

В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, 11 госпитализированных

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24 февраля 2020, 18:35 24
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В Киеве маршрутка №474 на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. 11 человек пострадали и госпитализированы
facebook.com/KyivOperativ)
В Киеве маршрутка №474 на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. 11 человек пострадали и госпитализированы

Как сообщает "Киев. Оперативный" в Facebook, в салоне маршрутки были пассажиры.

Также стало известно, что в Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате этого 15 человек, включая детей, получили ранения.

Напомним, в Черниговской области в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля "Фольксваген-Пассат" погиб водитель легкового автомобиля.


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