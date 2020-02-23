В больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областными специалистами и психологами

Из-за сезонного увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Новых Санжарах открыли два дополнительных лечебно-диагностических кабинета

Фото: Google Александр Голтвян

Из-за сезонного увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Новых Санжарах открыли два дополнительных лечебно-диагностических кабинета

Как сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу Новосанжарской районной государственной администрации, это связано также и с ростом социальной напряженности в регионе.

Кабинеты расположены на первом этаже центрального корпуса Новосанжарской центральной больниці (возле физкабинета).

Ежедневно, с 8.00 до 18.00 граждане могут обратиться для получения консультации областных специалистов и психолога относительно состояния здоровья при респираторных проявлениях.

В четверг, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Ночью 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. Правоохранители очистили дорогу до санатория от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека.