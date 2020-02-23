В больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областными специалистами и психологами
Как сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу Новосанжарской районной государственной администрации, это связано также и с ростом социальной напряженности в регионе.
Кабинеты расположены на первом этаже центрального корпуса Новосанжарской центральной больниці (возле физкабинета).
Ежедневно, с 8.00 до 18.00 граждане могут обратиться для получения консультации областных специалистов и психолога относительно состояния здоровья при респираторных проявлениях.
В четверг, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Ночью 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. Правоохранители очистили дорогу до санатория от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека.
- 13:39 23 февраля В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова
- 13:26 23 февраля Пограничники не пустили двух российских пропагандистов в Украину
- 13:11 23 февраля Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 12:27 23 февраля В больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областными специалистами и психологами
- 12:15 23 февраля Отцепленный из-за подозрения на коронавирус вагон поезда "Киев-Москва" отправили в Украину
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов