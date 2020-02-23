Оккупанты 11 раз нарушили "тишину": ранен один боец

22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

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22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, передает RegioNews.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Дважды боевики стреляли вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новомихайловки оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм (выпущено 9 мин); неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета (12 выстрелов), а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неспокойно было и в районе населенного пункта Лебединское – там боевики били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного стреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а рядом с Гнутовим – из станкового противотанкового гранатомета сделали 6 выстрелов, а также враг вел огонь из крупнокалиберного пулемета

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил три обстрелы по нашим позициям, а именно: два раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин и в районе населенного пункта Новолуганське – из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С началом этой эпохи российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь также нет, добавили в штабе ООС.

Как ранее сообщало агентство, в ночь на субботу диверсионная группа оккупантов пыталась прорваться через линию столкновения вблизи населенного пункта Новотошківське.