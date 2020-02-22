Оккупанты совершили попытку прорваться через линию фронта на Луганщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Штаба операции объединенных сил.
Ночью 22 февраля, была совершена неудачная попытка прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.
Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошкивское.
Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и дежурными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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