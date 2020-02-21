В департаменте образования Одессы рассказали, кто разлил химическое вещество возле школы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на odessa.online.
В конце первого урока учащиеся школы №24 почувствовали резкий запах с улицы. На дворе обнаружили пятна неизвестного химического вещества. Педагоги оперативно эвакуировали детей из здания школы.
"Во время подготовки к списанию реактивов из химического кабинета сотрудник учебного заведения разбил бутылку с одним из реактивов при переносе в подсобное помещение, после чего пытался замыть пятно водой", — пояснила директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
Елена Буйневич
По данному факту проведут служебное расследование. Изначально предполагалось, что разлитое вещество с резким запахом – это аммиак, но в мэрии уточнили, что это лизол.
"Сейчас в школе запаха нет, но дети вернутся в здание, когда после обработки и лабораторного исследования станет ясно, что никаких химических реактивов в воздухе нет. Мы ожидаем, что необходимые мероприятия продлятся до вечера и уже с понедельника учебный процесс будет возобновлен. Что касается сотрудника школы, который разбил бутылку с химическим веществом, то если выяснится, что процедура выноса вещества осуществлялась с нарушением правил утилизации, то ему грозит серьезное наказание вплоть до увольнения", — отметила Буйневич.
Ранее сообщалось, что в одесской школе эвакуировали учеников из-за пролитого аммиака
- 20:40 21 февраля Самый страшный вирус - это вирус ненависти: Зеленский обратился к украинцам
- 20:07 21 февраля Мэр Одессы Труханов уволил главного аналитика горсовета
- 19:57 21 февраля Одесситам от имени церкви Московского патриархата раздавали листовки против эвакуированных людей из Китая
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:28 21 февраля Сводка ООС: боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
- 19:15 21 февраля На Полтавщине защищают людей по обе стороны карантинной "границы", - Трофимов
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло