В департаменте образования Одессы рассказали, кто разлил химическое вещество возле школы

Химическое вещество возле одесской школы разлил сотрудник учебного заведения, в отношении него проведут служебную проверку

Химическое вещество возле одесской школы разлил сотрудник учебного заведения, в отношении него проведут служебную проверку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на odessa.online.

В конце первого урока учащиеся школы №24 почувствовали резкий запах с улицы. На дворе обнаружили пятна неизвестного химического вещества. Педагоги оперативно эвакуировали детей из здания школы.

"Во время подготовки к списанию реактивов из химического кабинета сотрудник учебного заведения разбил бутылку с одним из реактивов при переносе в подсобное помещение, после чего пытался замыть пятно водой", — пояснила директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Елена Буйневич



По данному факту проведут служебное расследование. Изначально предполагалось, что разлитое вещество с резким запахом – это аммиак, но в мэрии уточнили, что это лизол.

"Сейчас в школе запаха нет, но дети вернутся в здание, когда после обработки и лабораторного исследования станет ясно, что никаких химических реактивов в воздухе нет. Мы ожидаем, что необходимые мероприятия продлятся до вечера и уже с понедельника учебный процесс будет возобновлен. Что касается сотрудника школы, который разбил бутылку с химическим веществом, то если выяснится, что процедура выноса вещества осуществлялась с нарушением правил утилизации, то ему грозит серьезное наказание вплоть до увольнения", — отметила Буйневич.

Ранее сообщалось, что в одесской школе эвакуировали учеников из-за пролитого аммиака