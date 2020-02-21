В Одессе эвакуировали школьников из-за пролитого аммиака
Во дворе школы №24 на улице Академика Заболотного неизвестные разлили жидкость с резким запахом
Во дворе школы №24 на улице Академика Заболотного неизвестные разлили жидкость с резким запахом
Об этом сообщили в Суворовском отделе полиции, передает RegioNews.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты химико-радиометричной лаборатории ГСЧС.
Учащихся и учителей пришлось эвакуировать из здания школы.
По их предварительным выводам, неизвестным веществом является аммиачная вода. Пострадавших нет.
По факту хулиганства начато производство по ч. 1 ст. 296 уголовное кодекса Украины. Устанавливаются обставинних события и причастных к ней особи.
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