В Одессе эвакуировали школьников из-за пролитого аммиака

Во дворе школы №24 на улице Академика Заболотного неизвестные разлили жидкость с резким запахом

Фото: Думская

Во дворе школы №24 на улице Академика Заболотного неизвестные разлили жидкость с резким запахом

Об этом сообщили в Суворовском отделе полиции, передает RegioNews. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты химико-радиометричной лаборатории ГСЧС. Учащихся и учителей пришлось эвакуировать из здания школы. По их предварительным выводам, неизвестным веществом является аммиачная вода. Пострадавших нет. По факту хулиганства начато производство по ч. 1 ст. 296 уголовное кодекса Украины. Устанавливаются обставинних события и причастных к ней особи.

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