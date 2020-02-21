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21 февраля 2020, 16:12 8

В Одессе эвакуировали школьников из-за пролитого аммиака

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21 февраля 2020, 16:12 8
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Во дворе школы №24 на улице Академика Заболотного неизвестные разлили жидкость с резким запахом
Фото: Думская
Во дворе школы №24 на улице Академика Заболотного неизвестные разлили жидкость с резким запахом

Об этом сообщили в Суворовском отделе полиции, передает RegioNews.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты химико-радиометричной лаборатории ГСЧС.

Учащихся и учителей пришлось эвакуировать из здания школы.

По их предварительным выводам, неизвестным веществом является аммиачная вода. Пострадавших нет.

По факту хулиганства начато производство по ч. 1 ст. 296 уголовное кодекса Украины. Устанавливаются обставинних события и причастных к ней особи.


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