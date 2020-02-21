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21 февраля 2020, 18:06 5

Ивано-Франковск приобретет 10 крупногабаритных автобусов

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21 февраля 2020, 18:06 5
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Коммунальное предприятие "Электроавтотранс" объявило тендер на приобретение десяти крупногабаритных низкопольных автобусов
Фото с сайта КП "Электроавтотранс"
Коммунальное предприятие "Электроавтотранс" объявило тендер на приобретение десяти крупногабаритных низкопольных автобусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zakupki.prom.ua.

Тендерные пророзиції принимаются с 18 февраля до 20 марта 10 часов.

В документации указана стоимость закупки 48 млн гривен. Аукцион запланирован на 27 апреля.

Ожидается, что автобусы должны быть новые, изготовлены не ранее 2019 года. Транспорт ищут вместительный, чтобы перевозить не менее 90 человек, должно быть как минимум 28 сидячих мест.

В автобусе также должна быть функция внешнего открывания дверей пассажирами. И звуковой информатор. В салоне предусматривают 5 видеокамер с возможностью записи 20 часов и хранения информации 72 часа.

Поставщик должен предоставить гарантию на автобусы 24 месяца или 100 тыс км.

Напомним, вскоре Франковский транспорт пополнят гибридами автобуса и троллейбуса.


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