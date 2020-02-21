Ивано-Франковск приобретет 10 крупногабаритных автобусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zakupki.prom.ua.
Тендерные пророзиції принимаются с 18 февраля до 20 марта 10 часов.
В документации указана стоимость закупки 48 млн гривен. Аукцион запланирован на 27 апреля.
Ожидается, что автобусы должны быть новые, изготовлены не ранее 2019 года. Транспорт ищут вместительный, чтобы перевозить не менее 90 человек, должно быть как минимум 28 сидячих мест.
В автобусе также должна быть функция внешнего открывания дверей пассажирами. И звуковой информатор. В салоне предусматривают 5 видеокамер с возможностью записи 20 часов и хранения информации 72 часа.
Поставщик должен предоставить гарантию на автобусы 24 месяца или 100 тыс км.
Напомним, вскоре Франковский транспорт пополнят гибридами автобуса и троллейбуса.
- 18:06 21 февраля Ивано-Франковск приобретет 10 крупногабаритных автобусов
- 18:02 21 февраля Разведение войск в Донбассе надо продолжать, несмотря на провокации боевиков - Арахамия
- 17:56 21 февраля Дело о поджоге авто Гонтаревой передали полиции Киева
- 17:55 21 февраля Франция поселит эвакуированных из Уханя людей на одном из курортов
- 17:54 21 февраля У глав ОГА сегодня есть понятный KPI, - Трофимов
- 17:32 21 февраля На Буковине оформляли паспорта по завышенным ценам
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло