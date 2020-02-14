Франковский транспорт пополнят гибридами автобуса и троллейбуса
Обэтом сообщает RegioNews со ссылкой на личную страницу мэра Руслана Марцинкива в facebook.
В Ивано-Франковске готовятся к реализации проекта Европейского инвестиционного банка "Городской общественный транспорт в Украине".
"Сегодня имел встречу с консультантами проекта, в рамках которого планируем закупить дуобуси за средства ЕИБ", - сообщает на своей странице в facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По итогам встречи создана группа, которая будет работать над создание двух документов: "Планом устойчивой городской мобильности", стратегическим документом, который будет определять транспортную политику города на ближайшие 10 лет и "Стратегией городского общественного транспорта до 2030".
Мэр называет развитие общественного транспорта в Ивано-Франковске одним из приоритетных направлений развития города.
Добавим, что по определению Wikipedia дуобус — это универсальный вид транспорта, который является одновременно и троллейбусом, и автобусом или другим видом транспорта. Используется преимущественно в городах, поэтому часто является сочетанием автобуса и троллейбуса. Такая машина имеет два полноценных двигателя: один внутреннего сгорания, а второй электрический, при том имеет также электрооборудование от обычного троллейбуса.
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