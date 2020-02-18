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18 февраля 2020, 18:03 10

Во Львовской области четыре ОТГ создают бренд для развития экотуризма

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18 февраля 2020, 18:03 10
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Четыре ОТГ вблизи Львова объединились для развития туризма. Намерены создать бренд "Львовского Ополье" и туристические маршруты.
Фото илюстративное с сайта technocrats
Четыре ОТГ вблизи Львова объединились для развития туризма. Намерены создать бренд "Львовского Ополье" и туристические маршруты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

"Во Львовской области расположена большая территория, которая имеет свою историю, географические границы и свои природные характеристики. Это холмисто-лесистая местность с красивой природой, не испорченной экологией и зародышами туристических активностей в сфере экологического и активного отдыха. Идея заключается в том, чтобы дать поддержку в этом направлении через рекламу и объединения кластера", – рассказал один из инициаторов создания "Львовского Ополья" Остап Процик.

Меморандум подписали главы Давидивськой, Бибрськой, Тростянецкой и Розвадивської ОТГ, расположенных на юг от Львова в Пустомытовском, Перемышлянском и Николаевском районах. В течение года планируют разработать бренд "Львовское Ополье", провести инвентаризацию всех природных и исторических объектов, которые могут заинтересовать туристов, а также создать сайт и онлайн-карту, на которую нанести пешие, велосипедные маршруты, места для ночлега и другие туристические локации.

"Хотим максимально упростить доступ к информации всем, кто хочет путешествовать этими территориями", – добавил Остап Процик.


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