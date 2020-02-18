Во Львовской области четыре ОТГ создают бренд для развития экотуризма
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
"Во Львовской области расположена большая территория, которая имеет свою историю, географические границы и свои природные характеристики. Это холмисто-лесистая местность с красивой природой, не испорченной экологией и зародышами туристических активностей в сфере экологического и активного отдыха. Идея заключается в том, чтобы дать поддержку в этом направлении через рекламу и объединения кластера", – рассказал один из инициаторов создания "Львовского Ополья" Остап Процик.
Меморандум подписали главы Давидивськой, Бибрськой, Тростянецкой и Розвадивської ОТГ, расположенных на юг от Львова в Пустомытовском, Перемышлянском и Николаевском районах. В течение года планируют разработать бренд "Львовское Ополье", провести инвентаризацию всех природных и исторических объектов, которые могут заинтересовать туристов, а также создать сайт и онлайн-карту, на которую нанести пешие, велосипедные маршруты, места для ночлега и другие туристические локации.
"Хотим максимально упростить доступ к информации всем, кто хочет путешествовать этими территориями", – добавил Остап Процик.
- 20:18 18 февраля За год население Украины сократилось на четверть миллиона
- 19:50 18 февраля Украина призвала РФ предоставить сведения о задержанных в Керчи подростках
- 19:32 18 февраля Путин таки уволил Суркова
- 19:17 18 февраля Ровенская учительница торговала метамфетамином
- 19:12 18 февраля Суд продлил домашний арест Пашинскому
- 19:08 18 февраля На Буковине из-за коронавируса дискриминируют односельчан, которые вернулись из Китая
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело