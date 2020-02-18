Во Львовской области четыре ОТГ создают бренд для развития экотуризма

Четыре ОТГ вблизи Львова объединились для развития туризма. Намерены создать бренд "Львовского Ополье" и туристические маршруты.

Фото илюстративное с сайта technocrats

Четыре ОТГ вблизи Львова объединились для развития туризма. Намерены создать бренд "Львовского Ополье" и туристические маршруты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

"Во Львовской области расположена большая территория, которая имеет свою историю, географические границы и свои природные характеристики. Это холмисто-лесистая местность с красивой природой, не испорченной экологией и зародышами туристических активностей в сфере экологического и активного отдыха. Идея заключается в том, чтобы дать поддержку в этом направлении через рекламу и объединения кластера", – рассказал один из инициаторов создания "Львовского Ополья" Остап Процик.

Меморандум подписали главы Давидивськой, Бибрськой, Тростянецкой и Розвадивської ОТГ, расположенных на юг от Львова в Пустомытовском, Перемышлянском и Николаевском районах. В течение года планируют разработать бренд "Львовское Ополье", провести инвентаризацию всех природных и исторических объектов, которые могут заинтересовать туристов, а также создать сайт и онлайн-карту, на которую нанести пешие, велосипедные маршруты, места для ночлега и другие туристические локации.

"Хотим максимально упростить доступ к информации всем, кто хочет путешествовать этими территориями", – добавил Остап Процик.