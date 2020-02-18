Украина напомнит в ООН о миротворцах для Донбасса - Пристайко

В ходе Генеральной Ассамблеи ООН будет обсуждаться вопрос возможности введения миротворческого контингента на Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко

В ходе Генеральной Ассамблеи ООН будет обсуждаться вопрос возможности введения миротворческого контингента на Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко

Как информирует RegioNews, министр едет в командировку в США во вторник, 18 февраля.

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