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18 февраля 2020, 09:07 1

Украина напомнит в ООН о миротворцах для Донбасса - Пристайко

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18 февраля 2020, 09:07 1
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В ходе Генеральной Ассамблеи ООН будет обсуждаться вопрос возможности введения миротворческого контингента на Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко
В ходе Генеральной Ассамблеи ООН будет обсуждаться вопрос возможности введения миротворческого контингента на Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко

Как информирует RegioNews, министр едет в командировку в США во вторник, 18 февраля.


Донбас ООН Пристайко миротворці
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