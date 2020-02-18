Утренний бой на Донбассе: погибли 4 военных, еще 6 ранены
По предварительным данным, в ходе боя утром во вторник, 18 февраля, вблизи Новотошковского, Орехово и Крымского погибли четверо украинских военных
По предварительным данным, в ходе боя утром во вторник, 18 февраля, вблизи Новотошковского, Орехово и Крымского погибли четверо украинских военных
"В бою были ранены шесть украинских военнослужащих, четверо погибли. В эти минуты бой продолжается, поэтому данные могут измениться", - об этом сообщает "ДС" со ссылкой на информированные источники.
Также в штабе ООС подтвердили, что утром начался бой и "в результате вражеских обстрелов ,украинские защитники понесли потери".
Напомним, во вторник, 18 февраля, утром боевики атаковали позиции Объединенных сил в районе Золотого Луганской области, где ранее произошло разведения сил. Об этом сообщил в Facebook журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.
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