В Раде допускают дополнительные пленарные дни для ускорения рассмотрения земреформы
Фракция "Слуга народа" рассматривает возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.
Об этом заявил глава фракции {embed:person:url:11073:[Давид Арахамия]} в кулуарах ВР.
"Дополнительные пленарные дни - это один из таких инструментов, которые могут ускорить. Но мы еще не решили. Ведь мы думаем, что тогда будет новая серия манипуляций по поводу того, что мы ускоряем процесс", - заявил Арахамия.
Депутат напомнил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может длиться до трех месяцев.
Напомним, в конце декабря аграрный комитет Верховной рады поддержал и рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка земли в Украине.
В документ подали более 4 тыс. правок.
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