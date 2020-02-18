В Раде допускают дополнительные пленарные дни для ускорения рассмотрения земреформы

Фракция "Слуга народа" рассматривает возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Фракция "Слуга народа" рассматривает возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Фракция "Слуга народа" рассматривает возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Об этом заявил глава фракции {embed:person:url:11073:[Давид Арахамия]} в кулуарах ВР.

"Дополнительные пленарные дни - это один из таких инструментов, которые могут ускорить. Но мы еще не решили. Ведь мы думаем, что тогда будет новая серия манипуляций по поводу того, что мы ускоряем процесс", - заявил Арахамия.

Депутат напомнил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может длиться до трех месяцев.

Напомним, в конце декабря аграрный комитет Верховной рады поддержал и рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка земли в Украине.

В документ подали более 4 тыс. правок.