Суд в Крыму разрешил Зубкову не ночевать в Ялте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.
В понедельник, 17 февраля, Зубков после окончания судебного заседания по делу об укушенной посетительнице рассказал, что суд разрешил ему ночевать в Белогорске.
"Одно из ходатайств суд удовлетворил – изменить мое местонахождение – с места регистрации (в Ялте – КР) на место своего основного проживания. Мне разрешено находиться с 24:00 до 6:00 по месту своего основного проживания – в Белогорске. Это здорово, потому что это избавляет меня от ненужной суеты. Я могу находиться на всех судебных заседания и заниматься своей работой в парке-львов "Тайган", – пояснил Зубков.
11 февраля подконтрольный России Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя. На Зубкова наложили ограничение действий, ему нельзя выходить на улицу с 22:00 до 6:00. Также суд обязал бизнесмена являться на каждое заседание.
СПРАВКА: в июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор "парка Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных". Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "дергала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.
Позже Роспотребнадзор в аннексированном Крыму провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не обнаружил.
У крымского бизнесмена Олега Зубкова, который в 2014 году поддержал аннексию полуострова Россией, - длительный конфликт с оккупационными властями Крыма. Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
- 13:52 18 февраля В Черновцах расследуют массовые отключения газа в многоэтажках
- 13:45 18 февраля Зеленский пригрозил нардепам: лично заселю эвакуированных из Китая украинцев в ваши особняки в Конча-Заспе
- 13:11 18 февраля Зеленский назвал бой под Золотым "провокацией", которая не изменит мирный курс
- 13:10 18 февраля В Раде допускают дополнительные пленарные дни для ускорения рассмотрения земреформы
- 13:10 18 февраля На "Мосту Кличко" сэкономили более миллиона гривен
- 12:46 18 февраля В Кремле прокомментировали новые данные по делу МН17
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы