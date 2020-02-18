Суд в Крыму разрешил Зубкову не ночевать в Ялте

Подконтрольный России Верховный суд Крыма удовлетворил ходатайство владельца зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олега Зубкова.

Фото: Крым.Реалии

Подконтрольный России Верховный суд Крыма удовлетворил ходатайство владельца зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олега Зубкова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

В понедельник, 17 февраля, Зубков после окончания судебного заседания по делу об укушенной посетительнице рассказал, что суд разрешил ему ночевать в Белогорске.

"Одно из ходатайств суд удовлетворил – изменить мое местонахождение – с места регистрации (в Ялте – КР) на место своего основного проживания. Мне разрешено находиться с 24:00 до 6:00 по месту своего основного проживания – в Белогорске. Это здорово, потому что это избавляет меня от ненужной суеты. Я могу находиться на всех судебных заседания и заниматься своей работой в парке-львов "Тайган", – пояснил Зубков.

11 февраля подконтрольный России Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя. На Зубкова наложили ограничение действий, ему нельзя выходить на улицу с 22:00 до 6:00. Также суд обязал бизнесмена являться на каждое заседание.

СПРАВКА: в июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор "парка Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных". Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "дергала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

Позже Роспотребнадзор в аннексированном Крыму провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не обнаружил.

У крымского бизнесмена Олега Зубкова, который в 2014 году поддержал аннексию полуострова Россией, - длительный конфликт с оккупационными властями Крыма. Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.