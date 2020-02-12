Суд в Крыму отпустил из-под ареста владельца зоопарка Зубкова
Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Сообщается, что Зубкову нельзя выходить на улицу с 22:00 до 6:00. Также суд обязал бизнесмена прибывать на каждое заседание.
Напомним, 3 февраля подконтрольный России Белогорский районный суд аннексированного Крыма арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова на два месяца по делу туристки Ольги Соломиной, которую укусил лев в зоопарке Зубкова.
СПРАВКА: в июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор "парка Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных". Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "дергала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.
Позже Роспотребнадзор в аннексированном Крыму провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не обнаружил.
У крымского бизнесмена Олега Зубкова, который в 2014 году поддержал аннексию полуострова Россией, - длительный конфликт с оккупационными властями Крыма. Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
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