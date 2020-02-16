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16 февраля 2020, 17:37 4

Львовское Шкло не хочет принимать эвакуированных из Уханя украинцев

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16 февраля 2020, 17:37 4
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В Шкло местные депутаты выступили против недопущения заселения в санаторий граждан, эвакуированных из Китая
 Фото Надежда Козак
В Шкло местные депутаты выступили против недопущения заселения в санаторий граждан, эвакуированных из Китая

Об этом сообщила местная жительница Надежда Козак на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.


Сегодня, 16 февраля, состоялась внеочередная сессия Шкливськои поселкового совета по недопущению заселения в санаторий "Шкло" граждан Украины, находившихся на территории Китайской Народной Республики.

"Депутатами принято обращение к депутату Верховной Рады, председателя Львовской ОГА, председателя Львовского областного совета и директора ГУ" Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины ", - говорится в сообщении.

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Опубліковано Nazar Ivakhiv Неділя, 16 лютого 2020 р.

Известно, что самолет с украинцами, ожидающими эвакуации из китайского города Ухань, вылетит 18 февраля и прибудет в Украину 19 февраля. Ранее эвакуация украинцев из провинции Хубей ожидалась 11 февраля.

Как уже сообщало RegioNews, Обуховский райсовет высказал протест против расселения эвакуированных из Китая в санатории "Пролисок". Там местные депутаты назвали самолет из Уханя "новым Чернобылем".


#коронавірус #евакуація
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