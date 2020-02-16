Львовское Шкло не хочет принимать эвакуированных из Уханя украинцев
Об этом сообщила местная жительница Надежда Козак на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Сегодня, 16 февраля, состоялась внеочередная сессия Шкливськои поселкового совета по недопущению заселения в санаторий "Шкло" граждан Украины, находившихся на территории Китайской Народной Республики.
"Депутатами принято обращение к депутату Верховной Рады, председателя Львовской ОГА, председателя Львовского областного совета и директора ГУ" Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины ", - говорится в сообщении.
Національний Корпус України взяв інтерв’ю і твердження від голови РДА! Слава Україні!Опубліковано Nazar Ivakhiv Неділя, 16 лютого 2020 р.
Известно, что самолет с украинцами, ожидающими эвакуации из китайского города Ухань, вылетит 18 февраля и прибудет в Украину 19 февраля. Ранее эвакуация украинцев из провинции Хубей ожидалась 11 февраля.
Как уже сообщало RegioNews, Обуховский райсовет высказал протест против расселения эвакуированных из Китая в санатории "Пролисок". Там местные депутаты назвали самолет из Уханя "новым Чернобылем".
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