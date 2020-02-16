Львовское Шкло не хочет принимать эвакуированных из Уханя украинцев

В Шкло местные депутаты выступили против недопущения заселения в санаторий граждан, эвакуированных из Китая

Фото Надежда Козак

В Шкло местные депутаты выступили против недопущения заселения в санаторий граждан, эвакуированных из Китая

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