Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из Уханя
"Наши граждане все об этом оповещены и будут знать конкретно, когда им прибыть. Китайские власти по нашему запросу в нужный момент доставляют наших граждан непосредственно к самолету, который полностью готов. На борту самолета будет 16 человек экипажа", - объяснил министр в эфире "Свобода слова" на ICTV.
По его словам, кроме экипажа, на борту также будут полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.
"Тот, у кого будет температура 37,2, к большому сожалению, не полетит в самолете", - сказал Аваков. Если такие люди будут, то их направят в местную больницу.
На борту, кроме украинцев, будут также граждане других государств. В частности России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран. Однако эти государства заплатят Украине за эвакуацию их граждан.
Все, кого будут везти из Уханя, подпишут специальные документы. Ими они соглашаются на двухнедельный карантин.
Как объяснил министр, встречать пассажиров будут сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все они и другие люди, которые будут задействованы в эвакуации, наденут специальную амуницию.
Когда украинцев пересадят в автобус, самолет продезинфицируют. Включая замену воздушных фильтров. Отходы, которые останутся в самолете, сожгут.
После того как автобусы прибудут к месту назначения, украинцев из Уханя поместят в специальные отдельные корпуса, где они будут обеспечены всем необходимым.
Кроме того, место карантина будет окружено бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГСЧС.
Напомним, дату эвакуации украинцев из Китая переносили несколько раз. Согласно последним данным, самолет должен вылететь во вторник, 18 февраля, а вернуться в чтверг, 20 февраля.
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