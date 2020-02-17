В Жовтневом суде Запорожья отказались рассматривать дело экс-"смотрящего" Анисимова

В Запорожском апелляционном суде приняли решение передать "дело Анисимова" в Заводский районный суд.

В Запорожском апелляционном суде приняли решение передать "дело Анисимова" в Заводский районный суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Жовтневого суда, передает RegioNews

В понедельник, 17 февраля, в Жовтневом районном суде Запорожья должны были избрать меру пресечения задержанному Евгению Анисимову. Однако судьи объявили самоотвод. Такое решение объяснили тем, что рассматривали дело в отношении подельников Анисимова.

Для определения подсудности, дело передали в Запорожский апелляционный суд. В то же время, в Апелляционном суде решили передать дело на рассмотрение в Заводский райсуд.

Ранее мы сообщали о том, что Евгения Анисимова задержали в ТРЦ "Атмосфера" (Киев). Первым о задержании сообщил бизнесмен Евгений Черняк. По его данным, "сдал" Анисимова его ближайший соратник.

Анисимова обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений: создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, вымогательство.

В 2013 году он был задержан в аэропорту Борисполя. Некоторое время он находился в Лукьяновском СИЗО, после чего суд сменил ему меру пресечения и он скрылся. В международном розыске находится с 2014 года.