В Киеве задержали экс-"смотрящего" Запорожья Евгения Анисимова
Об этом сообщил бизнесмен Евгений Черняк в Facebook, пишет RegioNews.
Очень важный пост! Шесть лет назад смотрящие Януковича пытались отобрать мой бизнес. Бизнес построен с ноля. В политике я никогда не учавстсвоал. Никогда не был судим. Не привлекался. С бюджетными деньгами не работал. Но кого это останавливало? Лидер рынка, значит должен быть наш. Я сделал несколько громких публичных заявлений. И начал бороться. Проверяли меня 10 месяцев, по ходу уговаривая поделиться. Переговоры от семьи Януковича уполномочен был вести Анисимов. Местный, запорожский криминальный авторитет, по Кличке Клоун. Он их вёл жёстко, с чёрным пиаром, с физическими угрозами моим людям, с нападениями, незаконными арестами топ-менеджеров. Но я не сдался. Всё отстоял в судах! С тех пор Анисим, по кличке Клоун был в бегах. Прятался от правосудия. Много лет поисков, версий и ошибок. Но сегодня его задержали! Спасибо МВД за профессиональную работу. За то, что не было утечки информации. За то, что спокойным тоном убеждали подождать, чтобы все сделать наверняка. Молодцы!!! Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги. Должен сидеть пожизненно в тюрьме, сказал он. Я удивлён, но уважаю такую позицию! Я все игры доигрываю до конца. Не забываю. Не теряю концентрацию. Теперь прокуратура и суд. И справедливое наказание. Чтобы каждый понимал, что будет наказан, если приблизится к тому, на что не имеет ни морального, не юридического права. Рекомендую всем и всегда никогда не сдаваться. И всегда идти до конца, когда чувствуешь свою правоту. И никогда не сдаваться!!!Опубліковано Евгенієм Черняком Неділя, 16 лютого 2020 р.
"Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги. Должен сидеть пожизненно в тюрьме, сказал он. Он кинул всех, даже близких ему людей. Я удивлён, но уважаю такую позицию!" — добавил Черняк.
Евгений Анисимов "Анисим" – запорожский бизнесмен "смотрящий" за криминалитетом в регионе времен президентства беглого Виктора Януковича. Представитель криминала запорожского и днепропетровского регионов. Последние шесть лет скрывался от правоохранительных органов.
Евгений Черняк – украинский бизнесмен. Председатель наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits, ведущий yutube -канала о бизнесе "Big Money".
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