Одесская мэрия озвучили сумму, которую потратит на охрану танкера Delfi

Охрана территории вокруг танкера Delfi, который затонул на пляже "Дельфин", обойдется бюджету Одессы в кругленькую сумму.

Фото: Думская

Охрана территории вокруг танкера Delfi, который затонул на пляже "Дельфин", обойдется бюджету Одессы в кругленькую сумму.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Думская.

Во время аппаратного совещания, которое состоялось в понедельник, 17 февраля, директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов озвучил сумму, которую необходимо предусмотреть на охрану танкера.

По словам чиновинка, сначала сотрудники водолазной службы проведут обследование подводной зоны и установят благодаря буям границы. Затем будет установлен дополнительный пост охраны.

"Его комлектация обойдется в 35 тысяч гривен. Кроме того, понадобятся восемь постов для дежурства: два человека в сутки, работа сутки через трое. Заработная плата – около 8 тысяч гривен, то есть 64 тысячи гривен в месяц. Также понадобится плавсредство для патрулирования, а для его работы – тонна бензина, это еще 30 тысяч гривен", – сообщил Виктор Кузнецов.

В ближайшее время спасатели обратятся в департамент финансов с просьбой выделить им соответствующие средства. Кроме того, в одесской мэрии просят признать аварию с танкером чрезвычайной ситуацией техногенного характера.

Справка: в ночь на 22 ноября судно Delfi из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в направлении одесского пляжа "Дельфин". Члены экипажа отказывались покидать судно, но в итоге их эвакуировали, а судно село на мель и почти перевернулось.