Одесская мэрия озвучили сумму, которую потратит на охрану танкера Delfi
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Думская.
Во время аппаратного совещания, которое состоялось в понедельник, 17 февраля, директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов озвучил сумму, которую необходимо предусмотреть на охрану танкера.
По словам чиновинка, сначала сотрудники водолазной службы проведут обследование подводной зоны и установят благодаря буям границы. Затем будет установлен дополнительный пост охраны.
"Его комлектация обойдется в 35 тысяч гривен. Кроме того, понадобятся восемь постов для дежурства: два человека в сутки, работа сутки через трое. Заработная плата – около 8 тысяч гривен, то есть 64 тысячи гривен в месяц. Также понадобится плавсредство для патрулирования, а для его работы – тонна бензина, это еще 30 тысяч гривен", – сообщил Виктор Кузнецов.
В ближайшее время спасатели обратятся в департамент финансов с просьбой выделить им соответствующие средства. Кроме того, в одесской мэрии просят признать аварию с танкером чрезвычайной ситуацией техногенного характера.
Справка: в ночь на 22 ноября судно Delfi из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в направлении одесского пляжа "Дельфин". Члены экипажа отказывались покидать судно, но в итоге их эвакуировали, а судно село на мель и почти перевернулось.
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